Monaco déçu du rendement de Paul Pogba

Trente-six minutes. C’est le temps total qu’a joué Paul Pogba depuis ses débuts avec Monaco fin novembre dernier. Trois petits bouts de match, et un rendement pas à la hauteur de ce qu’espérait le club du Rocher , bien qu’il ne fallût pas s’attendre à le voir enchaîner 90 minutes sur 90 minutes tout de suite. Interrogé ce mercredi dans le cadre de la présentation de la recrue hivernale Wout Faes, le directeur général de l’ASM Thiago Scuro se rendait à l’évidence.

« Clairement, le programme de reprise qu’on avait pour lui ne fonctionne pas comme on l’aurait espéré. Tout le monde continue à travailler dur pour trouver des solutions le concernant. On est tous déçus qu’il ait autant de difficultés à enchaîner et à gagner des minutes » , a admis le dirigeant monégasque. Avant de conclure sur la question : « Il y a deux possibilités : soit ça marche, il reviendra sur le terrain et il aura un impact sur l’équipe, soit ça ne fonctionne pas et, bien sûr, les deux parties pourront se mettre autour de la table l’été prochain pour avoir une nouvelle discussion. » …

TJ pour SOFOOT.com