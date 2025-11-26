Monaco craque et lâche deux points à Paphos

Dans un très long déplacement à Chypre, Monaco a mené deux fois et s'est fait rejoindre deux fois par le Paphos de David Luiz (2-2). Un petit point qui ne fait pas du tout les affaires de l'ASM, toujours aussi fragile.

Paphos 2-2 Monaco

Buts : David Luiz (18 e ) et Salisu CSC (88 e ) pour les Chypriotes // Minamino (5 e ) et Balogun (26 e ) pour l’ASM

La vieille ville, la basilique de Panagia Chrysopolitissa, Coral Bay, les gorges d’Akavas ou encore le rocher d’Aphrodite… L’AS Monaco aurait préféré suivre les bons conseils pour profiter d’un voyage dépaysant sur la cote ouest de l’île de l’amour plutôt que de se rendre à l’Alphamega Stadium, ce mercredi soir. Le stade de 11 000 places n’est pas un monument historique et il ne restera pas comme un souvenir impérissable pour les hommes du Rocher, qui n’ont pas tout à fait oublier leurs ennuis du championnat (trois défaites de rang) en lâchant deux points contre Paphos (2-2) au bout d’une seconde période où rien n’a été maîtrisé et durant laquelle Paul Pogba aura souffert avec ses copains en restant sur le banc.…

Par Clément GAVARD pour SOFOOT.com