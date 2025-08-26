Monaco condamné au chapeau 4 pour le tirage

Chapeau > bob > casquette.

Le Paris Saint-Germain dans le chapeau 1, l’Olympique de Marseille dans le 3, et l’AS Monaco dans le 4. La position des clubs français est désormais figée en vue du tirage au sort de la première phase de la Ligue des champions , prévu jeudi à 18 heures. L’ASM pouvait espérer accompagner l’OM dans le chapeau 3 , mais Bodø/Glimt a contrarié ses plans. Le club norvégien, qui s’appuie sur les points de sa demi-finale de Ligue Europa la saison passée, sera placé dans le chapeau 3 suite à sa qualification contre le Sturm Graz, ce qui envoie automatiquement Monaco avec les cancres.…

QB pour SOFOOT.com