Monaco aurait son chouchou pour succéder à Adi Hütter
information fournie par So Foot 09/10/2025 à 12:51

La fin d’Adi Hutter se précise.

Plus que jamais sur la sellette après le match nul concédé par l’AS Monaco ce dimanche face à l’OGC Nice, Adi Hütter ne devrait pas tarder à quitter le club. Selon L’Équipe , les dirigeants monégasques préparent déjà sa succession, et le Belge de 38 ans Sébastien Pocognoli serait l’heureux élu. Actuellement entraîneur de l’Union saint-gilloise, club engagé en Ligue des champions, l’ancien joueur de Alkmaar et du Standard de Liège pourrait quitter le club belge en pleine saison.

KM pour SOFOOT.com

