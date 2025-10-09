Monaco aurait son chouchou pour succéder à Adi Hütter
La fin d’Adi Hutter se précise.
Plus que jamais sur la sellette après le match nul concédé par l’AS Monaco ce dimanche face à l’OGC Nice, Adi Hütter ne devrait pas tarder à quitter le club. Selon L’Équipe , les dirigeants monégasques préparent déjà sa succession, et le Belge de 38 ans Sébastien Pocognoli serait l’heureux élu. Actuellement entraîneur de l’Union saint-gilloise, club engagé en Ligue des champions, l’ancien joueur de Alkmaar et du Standard de Liège pourrait quitter le club belge en pleine saison. …
KM pour SOFOOT.com
