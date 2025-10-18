Joaquín Panichelli, une belle histoire à écrire

Avant de finir à Chelsea comme tout bon joueur de Strasbourg, Joaquín Panichelli a décidé de venir se dégourdir les jambes sur les pelouses de Ligue 1. Avec un doublé face au PSG, l'attaquant argentin continue son début de saison canon et trône ce soir en tête du classement des buteurs. Avec du style et une belle histoire.

Encore sous la douche plus d’une heure après le coup de sifflet final d’une palpitante rencontre entre le PSG et Strasbourg, Joaquín Panichelli avait peut-être besoin de souffler un bon coup pour réaliser. Alors qu’il était déjà l’une des attractions du début de saison, le voilà un peu plus en tête du classement des buteurs du championnat de France. En l’absence du capitaine et titulaire du poste Emmanuel Emegha, l’Argentin n’a pas tremblé au Parc en marquant un doublé de numéro 9 et en se présentant définitivement à la Ligue 1 : il faudra compter sur ce grand bonhomme cette saison.

Le style Panichelli

Il en avait déjà planté cinq, dont deux contre Angers avant la trêve, il a remis le couvert face à un adversaire plus sérieux sur la pelouse du Parc des Princes, où il a continué à dévoiler sa panoplie. Le roi des duels avait déjà mangé Lucas Beraldo pour tenter une divine talonnade orientée repoussée par Lucas Chevalier, avant de dévorer Illya Zabarnyi pour s’élever dans les airs et égaliser d’une tête splendide, « un des plus beaux buts de la tête que j’ai jamais vu au stade » , assurait même Liam Rosenior après la partie.…

Tous propos recueillis par JF et TB, sauf mentions

Par Julien Faure, au Parc des Princes pour SOFOOT.com