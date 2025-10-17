Kevin Trapp dément son rôle de mannequin pour Louis Vuitton

Sa carrière est déjà passée à la trappe.

Dans un entretien à L’Equipe , Kevin Trapp est revenu sur la rumeur selon laquelle son contrat de gardien au Paris FC serait assorti d’un rôle de mannequin pour Louis Vuitton. En deux mots : « c’est n’importe quoi » . L’Allemand reconnaît cependant qu’il combine « la mode, le business et le foot […] depuis des années » et qu’une telle reconversion « [l’]intéresse » car « quand on évoque la fin de carrière, il faut savoir ce qu’on veut faire ». Visiblement, son dernier point de chute semble idéal à niveau-là : « Avoir un actionnaire comme la famille Arnault, ça ouvre les yeux aussi. Mais c’est encore très, très loin. J’ai du mal à parler de ça parce que je suis ici pour le foot. » …

JD pour SOFOOT.com