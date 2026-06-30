Le bilan famélique de Koeman face aux gros poissons
Zéro pointé. Après l’élimination des Pays-Bas aux tirs au but face au Maroc (1-1, 2-3 aux t.a.b.) dans la nuit de lundi à mardi, Ronald Koeman se retrouve acculé et sous le feu des critiques. Et malheureusement pour l’ancienne gloire du Barça, une statistique assez troublante ne va certainement pas arranger son cas.
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