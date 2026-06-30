Le FC Metz fait du vide
Le grand chamboule-tout messin prend forme. Début juin, le FC Metz avait officialisé l’arrivée de son nouvel entraîneur Luc Holtz pour entamer une mission remontée express en Ligue 1, comme ils ont l’habitude de faire. Mais ce projet se ferait sans cinq joueurs qui quittent le club à la fin de leur contrat ou de leur prêt en ce 30 juin.
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