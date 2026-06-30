Le RC Lens annonce son nouvel entraîneur

Et lui, il est au courant ? Alors que le RC Lens a annoncé la fin de sa collaboration avec Sarah M’Barek, le club nordiste a d’ores et déjà trouvé son remplaçant en la personne de Loïc Fievet. Bon, on espère que le Nordiste d’origine est au courant, au contraire de M’Barek qui ne savait pas qu’elle était éjectée. Son jeune remplaçant de 38 ans a un passif dans le monde du football puisqu’il a été l’entraîneur de la N3 du VAFC puis chef de rang de l’équipe U19 de Lorient plus récemment. Le néo-Lensois s’est engagé jusqu’en 2028.

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TC pour SOFOOT.com