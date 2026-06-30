Matheus Cunha pas tendre avec Kento Shiogai

Hacunha Matata ! Un peu de positivité aurait pu faire du bien à Matheus Cunha, qui n’a pas du tout apprécié les propos de Kento Shiogai avant la rencontre entre le Brésil et le Japon (2-1). La qualification en poche, l’attaquant de Manchester United ne s’est pas gêné de chambrer à son tour la sélection nippone.

« C’était bien de le remettre à sa place »

Pourtant, les choses avaient bien commencé puisque dès le coup de sifflet final Matheus Cunha a été réconforté, devant les caméras, Ao Tanaka, puis il a croisé le regard de Shiogai et son fair-play s’est transformé en chambrage, montrant les cinq étoiles du Brésil. …

EM pour SOFOOT.com