Monaco

Sans forcer et avec ses recrues Hrádecký et Dier titulaires, l'AS Monaco a pris le meilleur sur Le Havre. Courageux mais limités, les Havrais vont sans doute galérer cette saison.

Monaco 3-1 Le Havre

Buts : Lloris (csc, 32 e ), Dier (61 e ) et Akliouche (74 e ) pour les Monégasques // Ndiaye (67 e ) pour les Havrais

Il y a deux championnats de France 2025-2026. D’un côté, il y a ceux qui arrivent à avoir un peu d’argent, jouent l’Europe et ont été actifs cet été. Il y a Rennes, Marseille, Lyon, Monaco… De l’autre, il y a ceux qui n’ont pas ou peu recruté et qui font gaffe. Il y a Angers, Nantes, Metz, Le Havre… L’opposition Monaco – Le Havre a vu deux mondes : des Monégasques largement dominateurs et des Havrais courageux mais limités. La logique a été respectée (3-1) .…

UL pour SOFOOT.com