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Mohamed Salah signe au Portugal !
information fournie par So Foot 04/09/2026 à 15:33
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Mohamed Salah signe au Portugal !

Mohamed Salah signe au Portugal !

Un Salah peut en cacher un autre. Deux transferts dans un même mercato ? C’est possible. Enfin, surtout quand on s’appelle Mohamed Salah. C’est donc comme ça qu’on a Salah à Trabzonspor et à Casa Pia en même temps. Pas pratique pour les déplacements le week-end.

Une formation en Belgique

La ressemblance entre les deux joueurs s’arrête au prénom, au nom et à la position sur le terrain. Car, mis à part ça, rien à voir. La nouvelle recrue des Gansos est Belge, a 22 ans et sûrement pas le même talent que le Pharaon.…

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