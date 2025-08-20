 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mohamed Salah primé en Angleterre, William Saliba aussi honoré
20/08/2025

Un nouveau record pour Mohamed Salah.

Ce mardi soir à l’opéra de Manchester, l’Égyptien a été élu meilleur joueur de la dernière saison de Premier League par le syndicat des joueurs de l’association des footballeurs professionnels (l’équivalent de l’UNFP en Angleterre). Après sa saison exceptionnelle au niveau statistique (29 buts et 18 passes décisives), marquée par un titre de champion d’Angleterre avec Liverpool, Salah remporte cette distinction pour la troisième fois de sa carrière . Un record dans l’histoire du championnat anglais.…

Sport
