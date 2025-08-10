 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mohamed Salah pique l'UEFA après le décès d'une légende du football palestinien
information fournie par So Foot 10/08/2025 à 13:29

Trois jours après la disparition de Suleiman al-Obeid, figure du football palestinien tué dans les frappes israéliennes dans la bande de Gaza, Mohamed Salah s’est agacé sur les réseaux sociaux. Quand au décès de celui qui était surnommé le « Pelé palestinien » , annoncé par l’UEFA ce vendredi, l’attaquant égyptien de Liverpool a commenté : « Pouvez-vous nous dire comment il est décédé, où et pourquoi ? »

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
