Mohamed Salah entre encore un peu plus dans l’histoire de la Premier League

Bouillantissime.

Auteur d’une saison XXL en Premier League, Mohamed Salah affole les compteurs avec ses 28 buts inscrits et 18 passes décisives délivrées en 34 journées de championnat. Des contributions offensives qui ont porté Liverpool vers son vingtième titre de champion, et qui permettent à l’Egyptien de s’immiscer davantage parmi les plus grands de l’histoire du « meilleur championnat du monde ».…

