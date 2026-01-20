Mohamed Salah dans le groupe de Liverpool pour le match de Ligue des champions contre l’OM

Mohamed Salah dans le groupe de Liverpool pour le match de Ligue des champions contre l’OM

Le Pharaon est à bord. Comme Liverpool l’a annoncé ce mardi, Mohamed Salah figure dans le groupe de 20 joueurs convoqués pour le match de Ligue des champions de mercredi soir face à Marseille.

L’Égyptien pourrait ainsi retrouver les terrains sous le maillot des Reds seulement quatre jours après le match pour la troisième place de la CAN . Une éventuelle réapparition qui n’a toutefois rien de totalement surprenant, puisque l’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, l’avait déjà évoquée vendredi dernier.…

JE pour SOFOOT.com