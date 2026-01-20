 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mohamed Salah dans le groupe de Liverpool pour le match de Ligue des champions contre l’OM
information fournie par So Foot 20/01/2026 à 18:38

Mohamed Salah dans le groupe de Liverpool pour le match de Ligue des champions contre l’OM

Mohamed Salah dans le groupe de Liverpool pour le match de Ligue des champions contre l’OM

Le Pharaon est à bord. Comme Liverpool l’a annoncé ce mardi, Mohamed Salah figure dans le groupe de 20 joueurs convoqués pour le match de Ligue des champions de mercredi soir face à Marseille.

L’Égyptien pourrait ainsi retrouver les terrains sous le maillot des Reds seulement quatre jours après le match pour la troisième place de la CAN . Une éventuelle réapparition qui n’a toutefois rien de totalement surprenant, puisque l’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, l’avait déjà évoquée vendredi dernier.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank