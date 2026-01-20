Mohamed Salah dans le groupe de Liverpool pour le match de Ligue des champions contre l’OM
Le Pharaon est à bord. Comme Liverpool l’a annoncé ce mardi, Mohamed Salah figure dans le groupe de 20 joueurs convoqués pour le match de Ligue des champions de mercredi soir face à Marseille.
L’Égyptien pourrait ainsi retrouver les terrains sous le maillot des Reds seulement quatre jours après le match pour la troisième place de la CAN . Une éventuelle réapparition qui n’a toutefois rien de totalement surprenant, puisque l’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, l’avait déjà évoquée vendredi dernier.…
JE pour SOFOOT.com
