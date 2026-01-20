Le PSG avec Mayulu et Barcola pour défier le Sporting

La compo gagnante ? Luis Enrique a tranché. Privé de João Neves et Achraf Hakimi pour ce déplacement sur la pelouse du Sporting, le tacticien asturien a décidé de faire confiance à Senny Mayulu dans l’entrejeu . Le jeune français accompagne ainsi Vitinha et Fabián Ruiz, tandis que Warren Zaïre-Emery poursuit son intérim dans le couloir droit d’une défense également composée de Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes.

Dembélé encore en feu ?

Devant, Ousmane Dembélé sera encadré par Désiré Doué et Bradley Barcola , tandis que Khvicha Kvaratskhelia sortira du banc. L’occasion parfaite pour le Ballon d’or en titre de poursuivre son incroyable début d’année, quelques jours après avoir illuminé la rencontre contre Lille ? En face, le club portugais tentera de s’appuyer sur Francisco Trincão et sa pépite Geny Catamo, auteur d’un doublé il y a quelques jours contre Casa Pia.…

TB pour SOFOOT.com