 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Achraf Hakimi prend la parole après la désillusion du Maroc
information fournie par So Foot 20/01/2026 à 19:16

Achraf Hakimi prend la parole après la désillusion du Maroc

Achraf Hakimi prend la parole après la désillusion du Maroc

Après la déception, voici l’heure des remerciements. Deux jours après une finale de la CAN complètement dingue ayant tourné en faveur du Sénégal, c’est au tour du capitaine marocain Achraf Hakimi de prendre la parole dans un long message publié sur ses réseaux sociaux. « Après des jours très difficiles, en essayant d’assimiler tout ce qui s’est passé, j’avais besoin de m’exprimer avec le cœur » , a tout d’abord écrit le Lion de l’Atlas.

Après avoir remercié la Terre entière, le défenseur du PSG se tourne surtout vers l’avenir et les enseignements que sa sélection pourra tirer de ce triste épisode : « Aujourd’hui, cette sélection marocaine est devenue une équipe forte, respectée et admirée, à l’image d’un pays qui avance avec confiance et qui montre au monde qu’il fait partie des grandes nations du football. »

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un jeune espoir français de 16 ans rejoint l'Inter
    Un jeune espoir français de 16 ans rejoint l'Inter
    information fournie par So Foot 20.01.2026 19:47 

    Comment dit-on classe biberon en italien ? Ailier d’Aubagne et international français U17 (il était le seul joueur issu d’un club amateur convoqué lors du stage de ce mois de janvier), Mahdi Maghlout s’est engagé avec l’Inter Milan . Le joueur de 16 ans s’est engagé ... Lire la suite

  • Des supporters de l'équipe de football sénégalaise célèbrent le 20 janvier 2026 leur victoire lors de la finale de la CAN-2025 face au Maroc. Les Lions de la Teranga ont défilé lors d'une grande parade populaire à travers les rues de Dakar ( AFP / GUY PETERSON )
    CAN-2025: des dizaines de milliers de Sénégalais fêtent leurs Lions dans Dakar survoltée
    information fournie par AFP 20.01.2026 19:15 

    Les joueurs de l'équipe de football sénégalaise, sacrés champions d'Afrique dimanche au Maroc, poursuivaient mardi dans une ambiance survoltée leur grande parade populaire pour fêter leur triomphe à travers la capitale Dakar, où des dizaines de milliers de supporters ... Lire la suite

  • Jean-Michel Aulas débouté par la justice après sa plainte contre le média Rue89Lyon
    Jean-Michel Aulas débouté par la justice après sa plainte contre le média Rue89Lyon
    information fournie par So Foot 20.01.2026 18:47 

    1-0 pour la presse. Le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé ce mardi le média indépendant Rue89Lyon, poursuivi en diffamation par Jean-Michel Aulas et son fils Alexandre . L’ancien président de l’OL et son rejeton devront verser 3 369 euros aux journalistes ... Lire la suite

  • Bruges sans pitié avec Almaty avant d'accueillir l'OM
    Bruges sans pitié avec Almaty avant d'accueillir l'OM
    information fournie par So Foot 20.01.2026 18:39 

    Kairat Almaty 1-4 Club Bruges Buts : Sadybekov (90 e +2) pour le Kairat // Stanković (32 e ), Vanaken (38 e ), Vermant (74 e ) et Mechele (84 e ) pour Bruges C’est ce qu’on appelle ne pas faire le déplacement pour rien.… TB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank