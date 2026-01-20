Achraf Hakimi prend la parole après la désillusion du Maroc

Après la déception, voici l’heure des remerciements. Deux jours après une finale de la CAN complètement dingue ayant tourné en faveur du Sénégal, c’est au tour du capitaine marocain Achraf Hakimi de prendre la parole dans un long message publié sur ses réseaux sociaux. « Après des jours très difficiles, en essayant d’assimiler tout ce qui s’est passé, j’avais besoin de m’exprimer avec le cœur » , a tout d’abord écrit le Lion de l’Atlas.

Après avoir remercié la Terre entière, le défenseur du PSG se tourne surtout vers l’avenir et les enseignements que sa sélection pourra tirer de ce triste épisode : « Aujourd’hui, cette sélection marocaine est devenue une équipe forte, respectée et admirée, à l’image d’un pays qui avance avec confiance et qui montre au monde qu’il fait partie des grandes nations du football. » …

TB pour SOFOOT.com