information fournie par So Foot • 20/01/2026 à 20:36

Bodo/Glimt fait la leçon à Manchester City

Bodø/Glimt 3-1 Manchester City

Buts : Høgh (22 e et 24 e ) et Hauge (58 e ) pour Bodo // Cherki (60 e ) pour City

Expulsion : Rodri (62 e ) pour City …

