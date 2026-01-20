Un jeune espoir français de 16 ans rejoint l'Inter

Comment dit-on classe biberon en italien ? Ailier d’Aubagne et international français U17 (il était le seul joueur issu d’un club amateur convoqué lors du stage de ce mois de janvier), Mahdi Maghlout s’est engagé avec l’Inter Milan . Le joueur de 16 ans s’est engagé jusqu’en 2028 avec les Nerazzuri , où il évoluera dans un premier temps avec l’équipe réserve.

✨ Mahdi Maghlout (2009) quitte le SC Aubagne Air Bel et rejoint l’Inter Milan ! ✔️ Un grand merci à ses représentants, au club emblématique de l’Inter Milan pour cette opportunité, ainsi qu’à son ancien club. Contrat jusqu’en 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ✍️ pic.twitter.com/vQeJw4WNch…

TB pour SOFOOT.com