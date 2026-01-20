 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un jeune espoir français de 16 ans rejoint l'Inter
information fournie par So Foot 20/01/2026 à 19:47

Un jeune espoir français de 16 ans rejoint l'Inter

Un jeune espoir français de 16 ans rejoint l'Inter

Comment dit-on classe biberon en italien ? Ailier d’Aubagne et international français U17 (il était le seul joueur issu d’un club amateur convoqué lors du stage de ce mois de janvier), Mahdi Maghlout s’est engagé avec l’Inter Milan . Le joueur de 16 ans s’est engagé jusqu’en 2028 avec les Nerazzuri , où il évoluera dans un premier temps avec l’équipe réserve.

✨ Mahdi Maghlout (2009) quitte le SC Aubagne Air Bel et rejoint l’Inter Milan ! ✔️ Un grand merci à ses représentants, au club emblématique de l’Inter Milan pour cette opportunité, ainsi qu’à son ancien club. Contrat jusqu’en 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ✍️ pic.twitter.com/vQeJw4WNch…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank