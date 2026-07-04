Mohamed Ouahbi ravi après la qualification du Maroc

Il y a de quoi avoir le sourire. Le Maroc est la première sélection qualifiée pour les quarts de finale de cette Coupe du monde après sa victoire face au Canada. Un succès qui a mis du temps à se dessiner, mais qu’importe pour Mohamed Ouahbi. « Il a fallu souffrir, c’est comme ça. Quand tu as une équipe qui est aussi généreuse, qui donne autant d’intensité dans les courses, dans les duels, on sait qu’il y aura des moments difficiles. Mais si on veut aller loin dans cette Coupe du monde, il faut passer par des moments difficiles » , a dédramatisé le sélectionneur en zone mixte.

Le Maroc comme en 2022 ?

« Il faut reconnaître que le Canada fait un top match. Ce n’était pas une surprise pour nous. Mais on a su en deuxième mi-temps profiter des espaces qu’ils nous laissaient » , s’est-il encore félicité, tout heureux de voir les Lions de l’Atlas s’offrir un nouveau parcours clinquant quatre ans après le Qatar. Pour espérer retrouver le dernier carré d’un Mondial, il faudra désormais battre l’équipe de France ou le Paraguay au prochain tour .…

TB pour SOFOOT.com