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Moffi n'est plus en odeur de sainteté à Nice
information fournie par So Foot 08/07/2026 à 17:19

Moffi n'est plus en odeur de sainteté à Nice

Moffi n'est plus en odeur de sainteté à Nice

S’il pensait avoir une carte à jouer cette saison, il peut se la mettre le doigt dans l’œil. Revenu sur la Côte d’Azur après un prêt à Porto, Terem Moffi est encore lié à l’OGC Nice jusqu’en 2027 . Mais ce qui est sûr, c’est que son aventure va s’écrire bien loin de la Promenade des Anglais.

« On ne respecte pas forcément l’homme »

Le président du Gym, Maurice Cohen, a été très clair sur la situation du Nigérian : « Moffi est là, on applique la réglementation du foot, il va s’entraîner avec l’équipe », explique-t-il en conférence de presse. Il est sur la liste des départs souhaités. Il sera sûrement transféré ailleurs. »

EM pour SOFOOT.com

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