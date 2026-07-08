Un joueur irlandais reçoit un drôle de cadeau pour son trophée d’homme du match

Qui a dit que les matchs de pré-saison ne servaient à rien ? Pas Sean Gannon en tout cas. Ce rugueux défenseur de Shelbourne, actuellement cinquième du championnat d’Irlande, affrontait le Celtic Glasgow ce mardi soir dans le cadre d’un amical de préparation estivale du club écossais. Au terme de la rencontre, l’Irlandais a été élu homme du match , mais ce n’est pas l’information principale de la soirée.

Massacre à la tronçonneuse

Sur le pré, Shelbourne et le Celtic se sont opposés dans un match laborieux, les visiteurs changeant même totalement leur effectif à la mi-temps. Résultat : 1-1, deux buts inscrits sur penalty en toute fin de partie. Le premier, pour les pensionnaires de Tolka Park, à la 88 e , le second, par Shin Yamada, fraîchement arrivé en provenance du Preussen Münster et qui confirme que la filière nipponne du Celtic continue d’avoir de beaux jours devant elle.…

JD pour SOFOOT.com