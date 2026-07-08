Le RC Lens maintenu en première division !

Au Nord c’était moins une. Ce mercredi soir, la DNCG a confirmé le repêchage du RC Lens en Première Ligue . La saison dernière, l’équipe féminine du club nordiste avait terminé à l’avant-dernière place de la D1, synonyme de relégation. Mais un coup du sort est venu annuler ce funeste épilogue.

Merci Dijon !

En effet, à la suite de la rétrogradation administrative du DFCO, confirmée le 30 juin dernier par la DNCG, l’écurie dijonnaise avait choisi de ne pas faire appel. En proie à de multiples difficultés financières, le club va repartir à l’échelon régional et ce, malgré une honorable sixième place glanée sur le terrain.…

JD pour SOFOOT.com