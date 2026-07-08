 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le RC Lens maintenu en première division !
information fournie par So Foot 08/07/2026 à 19:13

Le RC Lens maintenu en première division !

Le RC Lens maintenu en première division !

Au Nord c’était moins une. Ce mercredi soir, la DNCG a confirmé le repêchage du RC Lens en Première Ligue . La saison dernière, l’équipe féminine du club nordiste avait terminé à l’avant-dernière place de la D1, synonyme de relégation. Mais un coup du sort est venu annuler ce funeste épilogue.

Merci Dijon !

En effet, à la suite de la rétrogradation administrative du DFCO, confirmée le 30 juin dernier par la DNCG, l’écurie dijonnaise avait choisi de ne pas faire appel. En proie à de multiples difficultés financières, le club va repartir à l’échelon régional et ce, malgré une honorable sixième place glanée sur le terrain.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le budget colossal de la FIFA pour soutenir Infantino sur Instagram
    Le budget colossal de la FIFA pour soutenir Infantino sur Instagram
    information fournie par So Foot 08.07.2026 23:51 

    Influenceur XXL. Comme les clubs professionnels et la plupart des joueurs actuels, Gianni Infantino n’aime pas les médias et utilise ses propres canaux de communication pour propager sa bonne parole . A cette différence près que le président de la FIFA dispose ... Lire la suite

  • Aurélien Tchouaméni de retour à l'entraînement
    Aurélien Tchouaméni de retour à l'entraînement
    information fournie par So Foot 08.07.2026 23:27 

    Didier avait vu juste. Avant de s’embrouiller avec des journalistes marocains, Didier Deschamps avait donné une info importante avant le quart de finale que disputeront les Bleus face au Maroc ce jeudi : Aurélien Tchouaméni va mieux. Victime d’une lésion aux adducteurs, ... Lire la suite

  • Voici le secret de tous les pays qualifiés pour les quarts de finale
    Voici le secret de tous les pays qualifiés pour les quarts de finale
    information fournie par So Foot 08.07.2026 23:10 

    Encore plus fort que les oiseaux. Qui a dit que le hasard existait dans le football ? Au contraire, tout est scripté depuis le début. Ainsi, en jetant un œil au bilan des huitièmes de finale, on constate que tous les pays qualifiés pour les quarts ont un point ... Lire la suite

  • La sénatrice Celeste Amarilla continue de s'acharner sur Kylian Mbappé
    La sénatrice Celeste Amarilla continue de s'acharner sur Kylian Mbappé
    information fournie par So Foot 08.07.2026 22:39 

    A ce niveau-là c’est plus que de l’acharnement. On savait déjà que Kylian Mbappé ne partirait pas en vacances avec la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla depuis que cette dernière prétendait que l’attaquant des Bleus avait été éduqué « par des chimpanzés » ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank