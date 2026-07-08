Vers une prolongation de l'ouverture des terrasses à Paris jusqu'à la fin de la Coupe du monde

Vers une prolongation de l'ouverture des terrasses à Paris jusqu'à la fin de la Coupe du monde

Va falloir prolonger les happy hours aussi. Bonne nouvelle pour les Parisiens et les touristes, la mairie de Paris a annoncé ce mercredi la mise en place d’un « dispositif exceptionnel dans toutes les rues de la capitale, comprenant notamment l’extension des horaires de l’ensemble des terrasses des bistrots, cafés et restaurants parisiens ».

Foot 1-0 Canicule

Concrètement, cette mesure sera garantie jusqu’à la fin de la Coupe du monde, le 19 juillet prochain, et permettra aux débits de boissons de rester ouverts jusqu’à 2 heures du matin . De quoi permettre au public d’assister en plein air à l’intégralité des huit rencontres restantes , à l’exception du quart de finale entre l’Argentine et la Suisse, dont le coup d’envoi est justement prévu à 3 heures du matin dans la nuit de samedi à ce dimanche. Sympa, surtout avec les températures qui font dangereusement grimper le mercure sous les toits en zinc de la capitale en ce moment.…

JD pour SOFOOT.com