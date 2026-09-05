Modrić prend une grande décision
Please don’t stop the Modrić ! Le capitaine de la Croatie fêtera ses 41 ans en septembre , mais il n’a pas l’intention de quitter la sélection dans l’immédiat. La Fédération a confirmé qu’ il sera dans la liste pour la prochaine trêve internationale , qui verra son équipe se frotter à la Tchéquie, l’Espagne et l’Angleterre. L’homme aux 202 sélections a exprimé sa disponibilité, et le sélectionneur Slaven Bilić compte sur lui.
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