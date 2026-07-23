Modrić ne prend pas sa retraite
Faire durer le plaisir. En fin de contrat depuis le 30 juin, Luka Modrić a pris une décision sur son avenir. Le milieu croate de 40 ans a décidé de prolonger son aventure avec les Rossoneri en signant ce jeudi une prolongation d’une année de contrat. L’ancien joueur du Real Madrid conservera son numéro 14 avec le club lombard et gagnera 3,5 millions d’euros net par saison, soit le même salaire que lors de la saison précédente selon la Gazzetta dello Sport .
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