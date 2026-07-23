La CAN 2027 se jouera finalement à 24 équipes

Jamais au bout de nos surprises. Alors que dans un premier temps le président de la CAF, Patrice Motsepe , avait annoncé à des journalistes que la CAN se jouera à 28 équipes dès la prochaine édition, l’instance est finalement revenue sur cette déclaration ce jeudi. Dans un communiqué, elle a indiqué qu’il n’y aurait finalement pas d’élargissement du plateau . Par conséquent, la compétition, qui se jouera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, restera donc au format actuel de 24 équipes.

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TM pour SOFOOT.com