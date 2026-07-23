Blessé, Frenkie de Jong pointe du doigt le staff médical des Pays-Bas
La soupe à la grimace. Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi dans un communiqué que Frenkie de Jong allait rater le début de saison. Le milieu de terrain de 29 ans souffre « d’une déchirure du ligament interne du genou droit ». Touché durant la Coupe du monde 2026, où les Néerlandais se sont fait éliminer par le Maroc dès les seizièmes de finale (1-1, 2-3 T.A.B.), l’ancien joueur de l’Ajax a reproché au staff des Oranje d’avoir sous-estimé sa blessure.
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