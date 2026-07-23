Un pilier du Stade rennais opéré suite à une fracture du nez
Aïe. Valentin Rongier risque de rater une partie de la préparation du Stade rennais. Le milieu de terrain et capitaine des Rouge et Noir s’est fracturé le nez mardi à l’entraînement . Le club breton a annoncé que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille s’est fait opérer mercredi, avec succès .
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