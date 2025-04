Mode d’emploi pour le prochain diffuseur de la Ligue 1

Face au possible retrait de DAZN comme diffuseur du championnat de France en fin de saison, la LFP devra cet été retrouver un schéma de diffusion capable de relancer l’attrait des téléspectateurs pour le foot français. Voilà la bonne recette pour le diffuseur idéal.

→ Un abonnement unique à 19,99 euros

Joseph Oughourlian appréciera cette idée. On ne retiendra malheureusement pas celle d’une chaîne de la Ligue, vu les fins négociateurs qu’on y trouve, ayant brillamment dressé un objectif de droits TV à un milliard d’euros pour finalement empocher et redistribuer moins de la moitié à ses clubs. Au vu de la situation du foot français, mieux vaut rester sur l’idée d’un diffuseur externe, capable d’afficher un tarif combinant compétitivité et offre de contenu décente. Autre grand point : centraliser l’ensemble des rencontres de Ligue 1 sur une même chaîne, et ainsi éviter les croisements incessants (comme on a pu voir avec le couple DAZN-Bein Sports) qui nécessitent de souscrire à plusieurs abonnements pour un seul et même championnat.

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com