Mo Salah sera-t-il de la partie contre l'OM ?

Pas de pause pour le Pharaon ? Comme l’a annoncé Arne Slot ce vendredi, Mohamed Salah pourrait déjà faire son retour sous le maillot de Liverpool mercredi prochain contre l’Olympique de Marseille, au Vélodrome.

Lors de la conférence de presse avant le match de samedi contre Burnley, le coach des Reds a été interrogé sur la date de retour de l’Égyptien. Sa réponse fut claire : « La semaine prochaine ! » D’autant plus avec la blessure d’Alexander Isak, les fans de Liverpool attendent avec impatience le retour de l’attaquant. …

JE pour SOFOOT.com