Le Celta répond aux insultes homophobes avec une initiative originale

Le Celta répond aux insultes homophobes avec une initiative originale

Le Celta ne sera jamais accusé par Josh Cavallo. Visé par une attaque homophobe ces derniers jours, Borja Iglesias n’a pas été laissé seul par son club. Le Celta de Vigo a appelé ses supporters à venir au stade avec les ongles peints lors du match à domicile face au Rayo Vallecano, en signe de soutien à son attaquant.

Une réponse directe à l’insulte « píntate las uñas » (« peins-toi les ongles ») utilisée contre lui, devenue malgré elle le point de départ d’une mobilisation collective.…

MB pour SOFOOT.com