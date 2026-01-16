Sept mois après sa blessure contre le PSG, Jamal Musiala sur le retour

Sept mois après sa blessure contre le PSG, Jamal Musiala sur le retour

À force de penser à Lennart Karl, avez-vous déjà oublié Jamal ? Comme l’a confirmé l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, lors de la conférence de presse avant la rencontre des Munichois contre Leipzig, Jamal Musiala pourrait faire son retour à la compétition samedi.

Selon ses propres déclarations, le Belge prévoit une place dans le groupe pour le jeune joueur de 22 ans lors de ce match au sommet contre le RB Leipzig : « Si tout se passe bien aujourd’hui, il sera présent. C’est une excellente nouvelle. » …

JE pour SOFOOT.com