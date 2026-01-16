 Aller au contenu principal
Crystal Palace se prépare au départ d'un homme important
information fournie par So Foot 16/01/2026 à 15:42

L’Angleterre donne des ailes. Oliver Glasner a officialisé son départ de Crystal Palace à l’issue de son contrat en juin prochain en conférence de presse ce vendredi après-midi, comme rapporté par les différents médias sur place.

Un avenir incertain

Arrivé chez les Eagles en février 2024, le tacticien autrichien a mené les siens vers de nouveaux titres : la FA Cup la saison passée et le Community Shield cette saison. Pas si mal pour une équipe que personne n’attendait.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
