Crystal Palace se prépare au départ d'un homme important

L’Angleterre donne des ailes. Oliver Glasner a officialisé son départ de Crystal Palace à l’issue de son contrat en juin prochain en conférence de presse ce vendredi après-midi, comme rapporté par les différents médias sur place.

Un avenir incertain

Arrivé chez les Eagles en février 2024, le tacticien autrichien a mené les siens vers de nouveaux titres : la FA Cup la saison passée et le Community Shield cette saison. Pas si mal pour une équipe que personne n’attendait.…

SW pour SOFOOT.com