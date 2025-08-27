MLS : Retraite forcée pour le frenchie Maxime Chanot
La vraie définition d’un exil réussi.
A 35 ans, Maxime Chanot est contraint de mettre un terme définitif à sa carrière de joueur . Le défenseur franco-luxembourgeois fait les frais des complications liées à une commotion cérébrale subie l’hiver dernier. Depuis un match disputé avec le Los Angeles FC de Hugo Lloris au mois d’avril face à San José… plus rien. L’heure était donc venue de dire stop.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
