MLS – Messi et l’Inter Miami prennent une remontada face à Orlando après avoir mené 3-0
Souvenirs, souvenirs. Alors qu’ils menaient 3-0 au bout de 33 minutes face à Orlando, l’Inter Miami fait remonter et a même perdu dans le temps additionnel (3-4).
Après la 906 e réalisation de la carrière de Lionel Messi, d’une belle frappe enroulée après un crochet, l’équipe de Javier Mascherano a vu la future équipe d’Antoine Griezmann réduire l’écart peu avant la mi-temps grâce à Martin Ojeda avant d’activer le mode rouleau compresseur.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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