MLS – Messi et l’Inter Miami prennent une remontada face à Orlando après avoir mené 3-0

MLS – Messi et l’Inter Miami prennent une remontada face à Orlando après avoir mené 3-0

Souvenirs, souvenirs. Alors qu’ils menaient 3-0 au bout de 33 minutes face à Orlando, l’Inter Miami fait remonter et a même perdu dans le temps additionnel (3-4).

Après la 906 e réalisation de la carrière de Lionel Messi, d’une belle frappe enroulée après un crochet, l’équipe de Javier Mascherano a vu la future équipe d’Antoine Griezmann réduire l’écart peu avant la mi-temps grâce à Martin Ojeda avant d’activer le mode rouleau compresseur.…

TM pour SOFOOT.com