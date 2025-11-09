MLS : Lionel Messi cartonne tout
Une victoire 4-0 de l’Inter Miami ?
Évidemment, Lionel Messi est de la partie ! En demi-finales de conférence, l’équipe de la Pulga a détruit Nashville grâce à un doublé et une passe décisive de l’Argentin . Tout a commencé à la 10 e minute, le champion du monde récupérant la balle et réalisant un exploit personnel pour ouvrir le score avec l’aide de l’apathique défense adverse.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
