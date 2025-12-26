Pour Ruben Amorim, Kobbie Mainoo est « l’avenir de Manchester United »
Tu pars ou tu restes ?
Un nouveau rebondissement agite le dossier Kobbie Mainoo. Ces dernières semaines, les spéculations autour d’un possible départ du milieu de terrain de Manchester United s’étaient intensifiées . Mais en conférence de presse, à la veille du match contre Newcastle ce vendredi soir, l’entraîneur des Red Devils , Rúben Amorim, a tenu à mettre les choses au point en affirmant que le joueur né en 2005 est « l’avenir de Manchester United » .…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
