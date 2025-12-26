 Aller au contenu principal
Mort de Serge Roy, doyen des internationaux français
information fournie par So Foot 26/12/2025 à 16:43

Le carnet noir continue de se remplir.

Serge Roy est décédé ce vendredi à Nice à l’âge de 93 ans. Né à Beaune en 1932, cet ancien attaquant international avait marqué l’histoire de l’AS Monaco , qui lui a rendu un vibrant hommage. Sur le Rocher, Roy a remporté la première Coupe de France de l’histoire du club en 1960 et le premier titre de champion de France des Rouge et Blanc l’année suivante.…

MH pour SOFOOT.com

