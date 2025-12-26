Mort de Serge Roy, doyen des internationaux français
Le carnet noir continue de se remplir.
Serge Roy est décédé ce vendredi à Nice à l’âge de 93 ans. Né à Beaune en 1932, cet ancien attaquant international avait marqué l’histoire de l’AS Monaco , qui lui a rendu un vibrant hommage. Sur le Rocher, Roy a remporté la première Coupe de France de l’histoire du club en 1960 et le premier titre de champion de France des Rouge et Blanc l’année suivante.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
