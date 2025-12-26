 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’Egypte l’emporte dans la douleur face à l’Afrique du Sud et valide sa qualification pour les huitièmes
information fournie par So Foot 26/12/2025 à 18:06

L’Egypte l’emporte dans la douleur face à l’Afrique du Sud et valide sa qualification pour les huitièmes

L’Egypte l’emporte dans la douleur face à l’Afrique du Sud et valide sa qualification pour les huitièmes

Egypte 1-0 Afrique du Sud

But : Salah (45 e , sp) pour les Pharaons

Expulsion : Hany (45 e +2)

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank