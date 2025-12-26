Malgré sa blessure, Romain Saïss est toujours présent dans le groupe marocain

Mais t’es où ? Pas là ?

Bonne nouvelle : Romain Saïss n’a pas disparu des radars. Le capitaine marocain était bien présent avec le groupe des Lions de l’Atlas lors de l’entraînement de veille de match face au Mali. Mauvaise nouvelle : il n’a pas chaussé les crampons. Au programme : observation et discussions avec le staff, mais pas de séance collective. Touché dès le match d’ouverture contre les Comores, Saïss reste officiellement blessé. Et toujours dans le flou.…

MH pour SOFOOT.com