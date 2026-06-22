La compo des Bleus contre l'Irak, avec Barcola et Digne
L’année scolaire de BB. Didier Deschamps a choisi les onze bleus qui commenceront le deuxième match de l’équipe de France au Mondial 2026. Face à l’Irak, Bradley Barcola démarre titulaire . Kylian Mbappé, pour sa centième sélection en Bleus, Michael Olise et Ousmane Dembélé complètent l’attaque française. Si les Bleus s’imposent, ils se qualifient pour les seizièmes de finale du Mondial.
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