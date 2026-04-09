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Mircea Lucescu, mourir sur scène
information fournie par So Foot 09/04/2026 à 11:54

Coach Mircea Lucescu of Turkey during the Friendly match between Romania and Turkey at Dr.Constantin Radulescu stadium on November 09, 2017 in Cluj , Romania. Photo : Seskim / Icon Sport - Photo by Icon Sport

Coach Mircea Lucescu of Turkey during the Friendly match between Romania and Turkey at Dr.Constantin Radulescu stadium on November 09, 2017 in Cluj , Romania. Photo : Seskim / Icon Sport - Photo by Icon Sport

Décédé de manière brutale, après une vie qu’il aura dédiée au football et à la promotion d’un produit roumain de qualité, Mircea Lucescu laisse derrière lui un héritage indélébile. Il était un modèle de vertu, de droiture et d’abnégation pour des générations de footballeurs, quitte à rendre jaloux l’inventeur du terme de « stakhanovisme ». Hommage.

À 80 ans bien entamés, Mircea Lucescu aurait dû être en train de profiter d’une paisible retraite amplement méritée, loin, très loin du tumulte du monde du football. Hélas pour ses proches, pour sa femme Neli et son fils Răzvan, « Il Luce » n’était pas de ceux qui savent se ménager. Tout simplement car il ne l’a jamais voulu. Sa vie entière était dédiée à sa passion et à son amour inconditionnel pour le ballon rond. Il ne vivait que pour transmettre son savoir-faire aux générations futures, il ne vivait que pour laisser une trace et une base de travail. Les hommages du monde entier en témoignent : sa dimension et son influence étaient mondiales.

Si je n’obtiens pas la réussite que j’espère, je vais tomber malade et mourir.…

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com

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