Miranda règle ses comptes avec Luciano Spalletti
Un Miranda très gazeux.
Miranda n’a pas attendu le coup d’envoi entre l’Inter et l’Atlético pour lâcher ses vérités. Dans une interview accordée à la Gazzetta della Sport , il s’est lâché : lui et Diego Godín formaient « une paire meilleure que la BBC » , la légendaire défense de la Juve avec Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci et Giorgio Chielini, aucun doute là-dessus. Pour lui, cette époque incarnait la « faim et l’engagement ». …
