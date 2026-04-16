Miraculé de Crans-Montana, Tahirys Dos Santos va signer son premier contrat pro avec Metz

Comme dans un rêve. Trois mois et demi après la catastrophe de Crans-Montana (Suisse), Tahirys Dos Santos, brûlé au troisième degré lors de l’incendie, va signer son premier contrat professionnel avec le FC Metz selon les informations de L’Équipe . Le club mosellan n’a pas attendu cette tragédie du 31 décembre au 1 e ʳ janvier 2026, où 41 personnes sont mortes et 115 autres ont été blessées, pour envisager cette consécration pour le latéral gauche, mais ses blessures et les nombreuses semaines à l’hôpital ont logiquement retardé le processus.

Un retour progressif

Présent dans le groupe avec l’équipe réserve du FC Metz en National 3 ce week-end, Dos Santos a retrouvé les terrains pour la première fois depuis la catastrophe en remplaçant la pépite Nathan Mbala (auteur du premier but des Grenats) à l’heure de jeu contre le FC Balagne.…

TM pour SOFOOT.com