Milan voudrait piocher chez les deux Manchester

Milan veut définitivement se mettre au british .

Avoir Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek et Tammy Abraham dans leur effectif ne suffit vraisemblablement pas aux dirigeants milanais, qui aimeraient agrandir la colonie anglaise en Lombardie cet hiver. Selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, Milan souhaiterait enrôler deux joueurs sur le départ de Manchester : Marcus Rashford, qui a publiquement exprimé ses envies de partir de Manchester United, et Kyle Walker, qui veut découvrir l’étranger, après plus de sept ans à Manchester City. Sur Rashford, Zlatan Ibrahimović, aujourd’hui dirigeant rossonero , a dit ceci ce samedi avant le match des siens contre Cagliari : « J’ai joué avec lui quand il était jeune et qu’il était déjà fort. Aujourd’hui, c’est un homme plus mûr, il a fait de grandes choses à Manchester United. Il peut jouer à gauche, à droite et au milieu : il fait la différence à tous les postes. » …

AL pour SOFOOT.com