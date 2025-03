information fournie par So Foot • 08/03/2025 à 20:06

Milan s'offre une remontada dantesque à Lecce

Lecce 2-3 Milan

Buts : Krstovic (7 e et 59 e ) pour Lecce // Gallo CSC (68 e ) et Pulisic (73 e SP, et 81 e ) pour Milan

Du grand n’importe quoi.…

FC pour SOFOOT.com