information fournie par So Foot • 18/10/2026 à 19:23

Le Paris FC signe une victoire de luxe contre Rennes

Le Paris FC signe une victoire de luxe contre Rennes

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Paris FC 4-3 Rennes

Buts : Lopez (14 e , 45 e +4) et Sinayoko (76e, 90 e +7 SP) pour le PFC // Lepaul (29 e SP, 74 e SP, 88 e SP) pour le SRFC

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Par Clément Gavard, au Stade Jean Bouin pour SOFOOT.com