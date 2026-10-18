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Le Paris FC signe une victoire de luxe contre Rennes
information fournie par So Foot•18/10/2026 à 19:23
C'était l'or de la confirmation : N.2 mondial, Félix Lebrun a été sacré champion d’Europe de tennis de table dimanche à Ljubljana, une grande première pour le Français de 20 ans désormais attendu à tous les sommets. Deux ans après son grand frère Alexis du côté ...
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Monaco n’est plus invincible. Alors qu’elle alternait entre les nuls et les victoires cette saison, l’ASM a été battue pour la première fois de son exercice au Moustoir ce dimanche après-midi (1-0). Il aura suffi d’un penalty en faveur des Merlus pour forcer la ...
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