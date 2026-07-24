Milan blinde deux de ses cracks
Des talents italiens, ça existe encore ? Visiblement oui, et l’AC Milan compte bien garder les siens. Les Rossoneri ont officialisé la prolongation de Francesco Camarda et Christian Comotto jusqu’en juin 2031, avec une saison supplémentaire en option. Considérés comme deux des plus gros talents de leur génération en Italie, les deux joueurs de 18 ans reviennent chacun d’un prêt. Camarda a disputé 23 matchs de Serie A avec Lecce tandis que Comotto a joué 28 rencontres sous les couleurs de la Spezia.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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